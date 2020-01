El ‘chatbot’ de Facebook que te actualiza sobre el coronavirus

Un científico ha creado este ‘bot’ para enviar vía Facebook Messenger las novedades sobre la propagación de la infección.

PROPAGACIÓN RÁPIDA

Si miramos las cifras de fallecidos e infectados en los medios por la mañana, y lo volvemos a consultar por la tarde, los datos cambian notablemente. La propagación del coronavirus parece estar adoptando un ritmo vertiginoso y, hoy, nos levantamos con más de 6.000 contagiados y alrededor de 132 pacientes fallecidos en China.

INFORMACIÓN A GOLPE DE CLIC

Esta rapidez de los acontecimientos hace que el balance de datos sea cada vez más difícil. Por ello, este científico ha elaborado un ‘chatbot’ para obtener información actualizada sobre los casos de coronavirus.

La ventaja es que el usuario no tiene que descargarse ninguna aplicación, vale con entrar a Facebook, buscar su perfil –CoronaVirus (@coronavirusbot)– y abrir su chat.

En él, no se podrá mantener una conversación al uso, sino que después de darle clic a «Empezar», se generará una respuesta automática con la información actualizada sobre la propagación del virus en los distintos países y el número de fallecidos.

PLAGUE INC.: JUEGO DEL CORONAVIRUS

Lejos de tener algo que ver con la ciencia, hace ocho años Ndemic Creations creó el videojuego Plague Inc., disponible en Google Store y App Store.

Sin embargo, y según BBC, ha sido en las últimas semanas cuando este juego se ha coronado en la listas de descargas.

¿La razón? El jugador tiene que intentar hacer que un virus se propague lo máximo posible para acabar con la humanidad. Entre las infecciones se encuentra el coronavirus. A priori, no parece ser ninguna amenaza, hasta que los usuarios deciden buscar información en el videojuego.

Según datos de App Annie, Plague Inc. fue la aplicación más descargada el 21 de enero en China y, pocos días después, lo fue en Estados Unidos.

Los creadores han reconocido que cada vez que nace una brote, las descargas del juego se disparan. No obstante, señalan que fue «creado para ser realista e informativo, pero no sensacionalista» y recuerdan a sus usuarios que «es un juego y no un modelo científico».