Billie Eilish alcanza la gloria en los Grammy

Los Premios Grammy coronaron ayer a lo mejor de lo mejor de la industria musical.

La expectación por conocer quiénes se alzarían con los codiciados gramófonos era máxima y los premios, bastante repartidos en esta nueva edición, cayeron en las manos de la que se ha convertido en la artista más joven en ganar estos premios.

Con tan solo 18 años, Billie Eilish arrasó en el Staples Center en una gala en la que la música fue la protagonista y en la que Lil Nas y Lizzo compartieron el podium de los grandes triunfadores de la edición número 63 de los Premios Grammy.

Además, ayer, la cantante española más internacional, Rosalía, hizo historia al convertirse en la primera mujer española en conseguir uno de estos galardones musicales.

La gala, capitaneada por la vocalista americana Alicia Keys, tuvo una duración de casi 3 horas y estuvo marcada por el inesperado fallecimiento del astro de la NBA, Kobe Bryant.

LA PREMIADA MÁS JOVEN

Su disco sobre los abusos, los problemas mentales y el cambio climático, When we all fall asleep, where do we go?, ha conseguido elevar a Billie Eilish a lo más alto de la industria de la música.

Con tan solo 18, Eilish se ha convertido en la intérprete más joven en reunir 5 gramófonos dorados. De las 6 categorías en las que estaba nominada, la joven del flequillo verde consiguió el Grammy a mejor producción, mejor canción, mejor álbum del año, mejor nuevo artista y mejor disco vocal contemporáneo.

La importancia de sus galardones no se centran solo en el número de ellos, sino en la relevancia de los mismos. De los 5 que ha ganado, 4 de ellos formaban parte de las categorías más disputadas de la ceremonia.

Una emocionada Billie compartía en uno de sus discursos de agradecimiento su alegría, al tiempo que difundía un mensaje de ánimo a todos aquellos jóvenes que quieren dedicarse al duro mundo del espectáculo. «Esto es para todos los chavales que hacen música en su dormitorio. Vais a ganar uno de estos”.

OVACIÓN A ROSALÍA

Su presencia era una de las más esperadas de la noche y para la cantante española la noche no pudo empezar mejor.

En la pre-gala a la gala oficial de los Grammy, en la que también se repartieron algunos de los gramófonos, Rosalía se alzó con uno de los dos premios a los que optaba.

La intérprete de Con Altura resultó ganadora en la categoría de mejor álbum de música urbana o alternativa latina por El mal querer.

Además, el discurso de Rosalía fue uno de los más emotivos de la noche y de los más especiales puesto que, durante su agradecimiento, realizó su discurso en tres idiomas: español, inglés y su lengua materna, el catalán.

La Rosalía acaba de ganar su primer premio en los #GRAMMYs en la categoría Mejor Álbum Urbano/Alternativo por “El Malquerer”. 🥺 pic.twitter.com/q7FI7izKd7 — MTVLA (@MTVLA) January 26, 2020

Sin embargo, el gran momento de la artista llegaría un poco más tarde.

Su actuación era una de las más esperadas de estos galardones y en cuanto pisó el escenario del Staples Center, Rosalía recibió una de las mayores ovaciones de la noche. En casi 4 minutos de actuación, la de San Esteban de Sasroviras entonó su último éxito, Juro Que y terminó su actuación rememorando a uno de sus grandes éxitos, Malamente.

HOMENAJE A KOBE BRYANT

La propia presentadora de la ceremonia reconoció que esta nueva edición de los Grammy iba a ser «la más agridulce de todas».

A pocos minutos de dar comienzo la gala de los gramófonos se conocía la noticia del fallecimiento de la estrella del baloncesto Kobe Bryant en un accidente aéreo a los 41 años de edad. Además, la tragedia de la noticia aumentaba conforme pasaban los minutos al publicarse que en el mismo siniestro también había fallecido la hija del baloncestista.

Una vez dio comienzo la ceremonia, Keys quiso recordar al jugador apuntando que «estamos literalmente con el corazón roto porque Los Ángeles, Estados Unidos, todo el mundo ha perdido un héroe. Estamos aquí en la casa que construyó Kobe Bryant”, haciendo una referencia directa al lugar en el que se estaban celebrando los premios, el Staples Center de Los Ángeles.

Mientras que dentro del recinto se estaba premiando a la música, en los alrededores del mismo miles de fans y seguidores de Bryant lloraban su muerte.

LISTADO DE GANADORES

Con el corazón en un puño por la pérdida del astro del basket, la noche terminó premiando a los mejores artistas del año y así quedó el reparto de premios de la edición número 62 de los Premios Grammy 2020:

GRABACIÓN DEL AÑO

Hey, Ma – Bon Iver

Bad Guy – Billie Eilish (Ganadora)

7 Rings – Ariana Grande

Hard Place – H.E.R.

Talk – Khalid

Old Town Road – Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus

Truth Hurts – Lizzo

Sunflower – Post Malone y Swae Lee

ÁLBUM DEL AÑO

I,I – Bon Iver

Norman Fucking Rockwell – Lana Del Rey

When We All Fall Asleep, Where Do We Go? – Billie Eilish (Ganadora)

Thank U, Next – Ariana Grande

I Used To Know Her – H.E.R.

7 – Lil Nas X

Cuz I Love You (Deluxe) – Lizzo

Father of the Bride – Vampire Weekend

CANCIÓN DEL AÑO

Always Remember Us This Way – Lady Gaga

Bad Guy – Billie Eilish (Ganadora)

Bring My Flowers Now – Tanya Tucker

Hard Place – H.E.R.

Lover – Taylor Swift

Norman Fucking Rockwell – Lana Del Rey

Someone You Loved – Lewis Capaldi

Truth Hurts – Lizzo

MEJOR NUEVO ARTISTA

Black Pumas

Billie Eilish (Ganadora)

Lil Nas X

Lizzo

Maggie Rogers

Rosalía

Tank and the Bangas

Yola

MEJOR SOLISTA POP

«Spirit» – Beyoncé

«Bad Guy» – Billie Eilish

«7 Rings» – Ariana Grande

«Truth Hurts» – Lizzo (Ganadora)

«You Need To Calm Down» – Taylor Swift

MEJOR ACTUACIÓN R&B

«Love Again,» Daniel Caesar y Brandy

«Exactly How I Feel,»

feat. Gucci Mane

«Roll Some Mo,» Lucky Daye

«Come Home,» Anderson .Paak feat. André 3000 – (Ganador)

«Could’ve Been,» H.E.R. feat. Bryson Tiller

MEJOR CANCIÓN DE RAP

DJ Khaled feat. Nipsey Hussle y John Legend (Higher) – (Ganador)

Lil Baby y Gunna (Drip Too Hard)

Lil Nas X (Panini)

Mustard feat. Roddy Ricch (Ballin)

Young Thug feat. J.Cole y Travis Scott (The London)

MEJOR ÁLBUM DE RAP

Tyler, The Creator (Igor) – (Ganador)

Dreamville (Revenge of the Dreamers III)

Meek Mill (Championships)

21 Savage (I Am > I Was)

YBN Cordae (The Lost Boy)

MEJOR DÚO COUNTRY

Dan+Shay (Speechless) – (Ganadores)

Brooks & Dunn with Luke Combs (Brand New Man)

Brothers Osborne (I Don’t Remember Me(Before You))

Little Big Town (The Daughters)

Maren Morris feat. Brandi Carlile (Common)

MEJOR ÁLBUM DE POP TRADICIONAL

Sì – Andrea Bocelli

Love (Deluxe Edition) – Michael Bublé

Look Now – Elvis Costello & The Imposters – (Ganador)

A Legendary Christmas – John Legend

Walls – Barbra Streisand

MEJOR ÁLBUM VOCAL POP

The Lion King: The Gift – Beyoncé

When We All Fall Asleep, Where Do We Go – Billie Eilish – (Ganadora)

Thank U, Next – Ariana Grande

No. 6 Collaborations Project – Ed Sheeran

Lover – Taylor Swift

MEJOR DÚO O GRUPO POP

Lil Nas X featuring Billy Ray Cyrus Old Town Road (Old Town Road) – (Ganadores)

Ariana Grande and Social House Boyfriend (Boyfriend)

Jonas Brothers (Sucker)

Post Malone y Swae Lee (Sunflower)

Shawn Mendes y Camila Cabello (Señorita)

MEJOR ÁLBUM R&B

Anderson Paak (Ventura) – (Ganador)

BJ the Chicago Kid (1123)

Lucky Daye (Painted)

Ella Mai (Ella Mai)

PJ Morton (Paul)

MEJOR ÁLBUM CONTEMPORÁNEO URBANO

Lizzo (Cuz I Love You (Deluxe)) – (Ganadora)

Steve Lacy (Apollo XXI)

Georgia Anne Muldrow (Overload)

NAO (Saturn)

Jessie Reyez (Being Human in Public)

MEJOR ÁLBUM ALTERNATIVO

Vampire Weekend (Father of the Bride) – (Ganador)

Big Thief (U.F.O.F.)

James Blake (Assume Form)

Bon Iver (I, I)

Thom Yorke (Anima)

MEJOR ÁLBUM ROCK

Cage the Elephant (Social Cues) – (Ganador)

Bring Me the Horizon (Amo)

The Cranberries (In the End)

I Prevail (Trauma)

Rival Sons (Feral Roots)

MEJOR ÁLBUM DE UN ARTISTA LATINO ROCK, URBANO O ALTERNATIVO

El Mal Querer, Rosalía – Ganadora

X 100PRE, Bad Bunny

Oasis, J Balvin & Bad Bunny

Indestructible, Flor Toloache

Almadura, iLe

MEJOR ÁLBUM LATINO

Alejandro Sanz (El Disco) – (Ganador)

Luis Fonsi (Vida)

Maluma (11:11)

Ricardo Montaner (Montaner)

Sebastian Yatra (Fantasía)

MEJOR ÁLBUM COUNTRY

Tanya Tucker (While I’m Livin) – (Ganadora)

Eric Church (Desperate Man)

Reba McEntire (Stronger Than the Truth)

Pistol Annies (Interstate Gospel)

Thomas Rhett (Center Point Road)

MEJOR VIDEOCLIP

Lil Nas X y Billy Ray Cyrus (Old Town Road) – (Ganador)

The Chemical Brothers (We’ve Got to Try)

Gary Clark Jr. (This Land)

FKA Twigs (Cellophane)

Tove Lo (Glad He’s Gone)

MEJOR ÁLBUM NARRADO (POESÍA Y AUDIOLIBROS)

Michelle Obama (Becoming) – (Ganadora)

Varios artistas (Beastie Boys Book)

Eric Alexandrakis (I.V. Catatonia: 20 Years as a Two-Time Cancer Survivor)

John Waters (Mr. Know-It-All)

Sekou Andrews y The String Theory (Sekou Andrews and The String Theory)