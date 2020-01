Propuestas de ocio de la semana: aceite de oliva, barbershops y pingüinos

Última semana de enero y nosotros seguimos ofreciéndote planes para que no te quedes en casa.

El aceite de oliva es un producto que concilia gastronomía y salud. De tradición milenaria, su valor ya fue reconocido por distintas civilizaciones, aunque también fue cuestionado durante décadas. Sin embargo, un estudio iniciado en los años cincuenta por el fisiólogo Ancel Keys evidenció los beneficios de una dieta mediterránea, cuya principal fuente de grasa es el aceite de oliva. ¿Pero todos los aceites de oliva son igual de saludables? ¿Qué tiene el aceite de oliva que no tengan los aceites de semillas? Descúbrelo en CaixaForum Madrid.

Este conjunto de barbershop, género típicamente estadounidense interpretado generalmente por conjuntos de cuatro voces masculinas que surgió en el primer tercio del siglo XX, ofrecerá clásicos del musical de Broadway, standards de jazz y canciones pop. Como campeones mundiales de barbershop en 2012, Ringmasters combinan su asombroso virtuosismo con la energía contagiosa de la música pop. Con un espectáculo vibrante, viajan desde los clásicos del barbershop, a través de Simon y Garfunkel hasta los Beatles y Elvis Presley. No te lo pierdas en CaixaForum Sevilla.

En el taller ‘¿Por qué no hay pingüinos en el desierto?’ de CaixaForum Palma, los niños y niñas podrán descubrir que el hecho de que en un medio determinado puedan encontrarse unos seres vivos y no otros no es cuestión de azar, sino que es el producto de una relación profunda entre las condiciones físicas de ese medio y los seres vivos que habitan en él.

