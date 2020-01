Así es el ‘juramento’ de Rosalía

Después de A Palé, la cantante española más internacional, Rosalía, no había lanzado nueva música.

Todo lo dice o hace se analiza con lupa, pues su fulgurante ascenso en la industria de la música le ha convertido en todo un referente del star-system musical.

Su voz es de las más buscada por los cantantes más importantes de la actualidad, sus canciones rompen récords según anuncia que va a estrenar un nuevo sencillo, sus seguidores se cuentan por millones y ella, lo sabe.

Rosalía es sinónimo de éxito asegurado.

Tras ella, un ambicioso equipo trabaja por mantener siempre el factor sorpresa y por darle a los fans de la catalana lo que quieren.

Su estrategia de márketing sigue un patrón claro que, además, es una fórmula infalible: Anuncia, con una fotografía – casi siempre relacionada con el videoclip de la canción – el inminente estreno de una canción. Dos días más tarde, siempre un jueves, a las 18.00 horas estrena al mismo tiempo tema y videoclip.

Rosalía estrenó ayer, sin previo aviso, su nueva canción: Juro Que.

Dirigido por Tanu Muiño, co-protagonizado por el actor de la serie de Netflix Élite, Omar Ayuso, `producido por El Guincho, y con su habitual estética llena de significados, Rosalía estrenó ayer su último éxito Juro Que.

En el videoclip, una impresionante Rosalía le canta a su pareja al que lleva esperando «desde más de 400 días», y al que le asegura que le sigue esperando.

Un canto al amor carcelero que, además, ha sido traducido al inglés, para que sus fans del extranjero puedan entender el contenido y trascendencia de la canción.

Las ansias por escuchar lo nuevo de la intérprete catalana se hizo palpable a modo de cifras, porque una hora después de estrenarse, ya rozaba los 2 millones de visitas en Youtube. Ahora, va camino de los 5 millones.

En Juro Que, Rosalía abandona el trap y los ritmos urbanos que han caracterizado sus últimas canciones y regresa al flamenco que la hizo mundialmente conocida.

A medio camino entre el flamenco y el tango, la artista de 26 años ha recibido el aplauso de público y crítica , quienes han alabado la perfección de Juro Que a nivel musical y visual.

Esta nueva apuesta musical de Rosalía llega en un momento clave de su carrera. Todo apunta a que, en dos días, Rosalía utilizará esta canción para hacer historia en una de las galas musicales más importantes del mundo: los Premios Grammy.

Hace unas semanas, la cuenta de Twitter de estos afamados premios anunció la presencia de Rosalía, no solo como invitada, sino como una de las artistas confirmadas para actuar en la edición número 63 de estos galardones.

GRAMMY nominee @rosaliavt is set to perform at Music's Biggest Night this Sunday! 🎶 Which song do you think she'll perform? #UnexpectEverythinghttps://t.co/Q55i1gEyma pic.twitter.com/gIBaWni8BG

— Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) January 22, 2020