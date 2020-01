El virus chino que aterra a la OMS

El virus que ha puesto en jaque a la Organización Mundial de la Salud (OMS) sigue avanzando a un ritmo imparable que parece no tener fin.

Su virulencia es extrema y aún sin identificar su grado de acción, el coronavirus de Wuhan nació hace 20 días y los científicos trabajan sin descanso ara identificar y conocer todo sobre este peligroso virus.

El número de infectados en Wuhan se ha disparado considerablemente en esta última semana, lo que ha hecho que las autoridades chinas se preocupen aún más por la peligrosidad de la enfermedad que propaga el germen.

Según los datos publicados por el Gobierno chino, el número de afectados asciende, al menos a 198 personas infectadas, y ya son 4 los fallecidos registrados por esta virulenta bacteria.

Debido a la gravedad que reviste la propagación del virus, la OMS se encuentra ya trabajando con su equipo y la Comisión de Salud China para descubrir cómo de agresivo es el virus y cuál podría ser la fórmula para acabar con él, como han informado desde su cuenta de Twitter.

#China🇨🇳 has reported to WHO 139 new cases of the novel #coronavirus (2019-nCoV) in #Wuhan, #Beijing and #Shenzhen over the past two days.

This is the result of increased searching and testing for 2019-nCoV among people sick with respiratory illness. pic.twitter.com/qAuaFzYmXH

