Grammys 2020: la polémica está servida

La que será la edición número 62 de la entrega de premios más afamados de la industria, los Premios Grammy, ha iniciado ya la cuenta atrás para acoger esta gala que con el paso de los años se consolida como una cita ineludible para los artistas más potentes y destacados del ámbito de la música.

Todo está a punto para acoger la entrega de los gramófonos de oro pero, un hecho histórico y de última hora ha puesto en jaque la celebración de este importante acontecimiento musical que, si no tiene una solución urgente, podría terminar con un fatal desenlace.

A menos de una semana para que el Staples Center de Los Ángeles estalle en júbilo por la ceremonia, la presidenta de la Academia de Premios, Deborah Dugan, hace frente a una situación nunca antes vista en estos premios.

Dugan, presidenta y consejera delegada de la Academia de la Grabación, ha sido obligada a abandonar su cargo de forma inmediata cuando faltan diez días para la gala de entrega de los premios Grammy, según ha podido saber la agencia de noticia EFE.

Una noticia que no ha tardado en confirmarse y que se ha convertido en la comidilla de la industria musical y en la protagonista indiscutible de los tabloides de todo el mundo.

DESTITUCIÓN INMEDIATA

El cese definitivo de Dugan como representante de la institución musical se debe a, según el escrito publicado y difundido por los directivos de los Grammy, «una queja por mala conducta interpuesta por una integrante de la institución» que ha denunciado a la mujer y que, por consiguiente, se ha traducido en el despido inmediato de Dugan.

En el comunicado, la organización apunta que «la Junta determinó que esta acción era necesaria para restaurar la confianza de los miembros de la Academia de Grabación, reparar la moral de los empleados de la Academia de Grabación y permitir que se concentre en su misión de servir a todos los creadores de música”.

Además, señalan que la celebración de los Grammy 2020 se mantiene en pie y que Dugan ya tiene un sustituto provisional hasta que se designe un nuevo presidente. «El director de la junta, Harvey Mason Jr, actuará como presidente y director ejecutivo interino hasta que finalice la investigación».

Deborah Dugan tomó posesión de su cargo hace apenas 5 meses y su nombramiento fue histórico puesto que se convirtió en la primera mujer en ostentar este cargo dentro de la Academia.

ACUSACIÓN DE PLAGIO

Otra de las polémicas que serán muy comentadas en esta nueva convocatoria de los Grammys es la que tiene que ver con Ariana Grande.

La cantante, que regresa a los premios después de protagonizar una sonada polémica con el entonces director del evento Ken Ehrlich, ha sido acusada de plagio por su canción 7 rings, que además está nominada en la categoría de Grabación del Año.

Ha sido el rapero Josh Stone, el encargado de registrar la demanda contra la vocalista en un juzgado de Nueva York un año después de que la canción haya sido estrenada.

Según stone, también conocido como DOT, Grande habría copiado varias estrofas su canción You need it I got It , cuyas estrofas y ritmos son bastante iguales a los supuestamente copiados por la artista de Boca de Ratón en su canción.