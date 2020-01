Barcelona planta cara a la emergencia climática

Barcelona se enfrenta a una de las situaciones climáticas más complicadas de toda su historia.

Los índices de contaminación alcanza niveles nunca antes registrados y el ayuntamiento de la ciudad condal ha puesto en marcha un plan de emergencia para revertir los efectos de la contaminación en la ciudad lo antes posible.

En medio de una gran polémica por la falta de actuación y rapidez ante esta problemática ambiental, Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, ha anunciado esta medida – activada ya por otras instituciones en España – con una serie de objetivos concretos de reducción de gases contaminantes.

Today we've declared a climate emergency in Barcelona. @GretaThunberg is right: our house is on fire. This is not a drill.

Today we present 100 actions to reduce emissions by 50% by 2030 -> https://t.co/2kZzw4xgXr#EmergènciaClimàticaBCN pic.twitter.com/zA74wj0TFA

