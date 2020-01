«La mañica» que hizo explotar una fábrica nazi

Natural de Magallón (Zaragoza), Elisa Garrido fue una de esas figuras inolvidables, de las que luchan por la libertad en tiempos donde la cólera reina en cada esquina. Sin embargo, «La mañica» -como la llamaban- a pesar de haber hecho frente a dos guerras, sigue siendo una desconocida para muchos en nuestro país, pero su historia es conocida gracias a asociaciones como AFAAEM (Asociación de Familiares y Amigos de los Asesinados Enterrados en Magallón).

Estaba afiliada a la CNT en Barcelona y, allí, trabajaba sirviendo a una familia adinerada. Fue miembro de las milicias libertarias que salieron de la ciudad donde estaba afincada, por lo que intentó, junto a sus compañeros, que Zaragoza fuera liberada de la mano de los sublevados cuando explotó la guerra civil española.

Tiempo más tarde, Elisa Garrido, como otros muchos miles de españoles, cuando estalló la batalla del Ebro, tuvo que exiliarse y cruzar los Pirineos para llegar a Francia.

Una vez allí, ella y su pareja, Marino Ruiz, se instalaron en la ciudad francesa de Toulouse, donde les pilló de lleno la Segunda Guerra Mundial.

Quien lucha por la libertad, lo hace en su país y en otros. La pareja siguió ayudando a los exiliados españoles y, también, se unieron a la Resistencia contra los nazis en el país galo. Fue allí donde se ganó su apodo «La mañica» o se le conocía con su nombre de guerra, «Françoise».

Por sus labores a favor de la Resistencia, fue detenida en 1943 por la Gestapo -policía secreta de la Alemania nazi- y, a partir de ahí, Garrido tuvo que enfrentarse a numerosos interrogatorios y torturas.

Un esfuerzo por parte de los policías totalmente en vano, ya que la miliciana, a pesar de estar encarcelada e incomunicada durante varias semanas, jamás delató a la organización a la que servía.

Sin soltar prenda, fue trasladada a una cárcel parisina y, después de pasar también por Copiègne, la condujeron en un convoy, junto a casi mil mujeres, hacia el campo de concentración de Ravensbrück, al norte de Alemania.

Su estancia en este campo de concentración de mujeres no sería muy larga, pues poco después la destinaron como esclava de guerra en una fábrica de obuses, el Kommando Hasag, en el campo de Buchenwald, en Leipzig. Allí, «la mañica» realizó la hazaña por la que sería recordada.

En esta fábrica, donde elaboraban armamento de guerra para los nazis, había más españolas. Se han podido conocer algunos de los testimonios gracias a las diferentes organizaciones que trabajan para darles voz. Es el caso de Neus Catalá, quien compartió trabajo en la fábrica con Elisa:

[…] “allí me pusieron en un trabajo verdaderamente durísimo, en una máquina de obuses, obligándome a hacer 7.000 diarios. Como no podía trabajar, porque no comía, dejé de hacer los 7.000 obuses, entonces vino la Aufseherin y empezó a golpearme con una vara que llevaba –una verga-, empezó a darme vergajazos y como vio que del suelo tampoco me levantaba ni a fuerza de vergajazos, fueron y me llevaron al hospital. Y, para ver si conseguían reanimarme, me dieron algo de beber y al ver que no había nada que hacer me llevaron al hospital provisional”.