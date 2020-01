A la caza del gramófono

Los premios más prestigiosos de la industria de la música ya tienen todo preparado para celebrar el evento musical más esperado del año.

Cada vez queda menos para conocer quiénes serán los ganadores de los Premios Grammy que se celebrarán el próximo 26 de enero en el Staples Center de Los Ángeles.

La que será la edición número 62 de la entrega de premios más afamados de la industria ha iniciado ya la cuenta atrás para acoger esta gala que con el paso de los años se consolida como una cita ineludible para los artistas más potentes y destacados del ámbito de la música.

Además, este año los Grammys estarán presentados por la cantante Alicia Keys, quien fue la encargada también de anunciar hace unas semanas el listado de nominados de esta señalada fecha.

Con todo a punto para acoger la entrega de los gramófonos de oro, este año los Premios Grammy regresan con un cartel de actuaciones inmejorable, con la vuelta a los escenarios de una artista muy querida en la industria, y con la primera vez en esta gala de otras dos cantantes que este año se han consagrado como dos de las intérpretes más influyentes de la música actual.

En España, la gala de los Grammy podrá verse durante la madrugada del 26 al 27 de enero por Movistar +.

Esta nueva edición de los prestigiosos premios acogerá varios momentos cúlmenes en la historia de estos premios.

Por un lado, las cantantes Lizzo y Billie Eilish pisarán por primera vez el escenario de los Grammy, no solo porque ambas formen parte de la lista de nominados a estos premios, sino porque serán dos de las artistas que actúen en el Staples Center a finales de este mes. A las dos intérpretes femeninas se les suman las actuaciones de otros pesos pesados de la industria de la música como la ex vocalista del grupo No Doubt, Gwen Stefani, Lana del Rey o Miley Cyrus, entre otros.

Otra de las apariciones que está generando muchísima expectación en los días previos a la celebración de esta ceremonia es el regreso a los Grammys de Ariana Grande. La cantante de Boca de Ratón (California) reaparecerá en esta gala después de que el año pasado anunciase que no iba a estar presente en la misma por «diferencias irreconciliables» con el entonces director del evento Ken Ehrlich.

Una discusión que no solo se produjo entre ambas personalidad, sino que además fue una batalla que se libró en el campo de batalla millenial, Twitter, en el que el director y la cantante se dedicaron unas palabras no muy agradables mientras se acusaban de mentir sobre el porqué de la ausencia de Grande en la edición del 2019.

mhmmm here it is ! “too late for her to pull something together……” pic.twitter.com/YwuBOUkZjr

— Ariana Grande (@ArianaGrande) February 7, 2019