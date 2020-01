¿Sabes cuál es la primera especie extinta del 2020?

El 2020 no ha comenzado con muy buen pie para el medio ambiente.

Si los incendios de Australia mantienen en vilo al mundo por los voraces incendios que asolan al continente, ahora la revista Science of the Total Environment ha publicado un informe que no es nada favorable para la biodiversidad.

Ya se ha conocido cuál es la primera especie animal declarada oficialmente extinguida de este 2020: el pez remo gigante chino. Esta especie de mar que podía alcanzar los 7 metros de largo y los 450 kg de peso. Además, la especialidad de este pez se encontraba en escamación plateada, su largo cuerpo y su marcado morro.

El pez, que habitualmente podía encontrarse vivía en el río Yangtsé (China), el tercero más largo del mundo. También conocido como «el rey de los peces de agua dulce», el pez remo gigante se ha declarado especie en extinción después de no haber encontrado presencia de él en la última década.

Pero, ¿cuál ha sido el motivo que ha provocado la extinción de este animal?

LA CONSTRUCCIÓN, LA CULPABLE

Este admirada especie en China ha desaparecido debido a dos factores clave: la fragmentación de su hábitat y la sobrepesca.

En cuanto a la primera cuestión, la construcción de la presa Gezhouba en 1981 cambió por completo el ritmo migratorio y alimentario del pez remo gigante, el cual necesita nadar río arriba para reproducirse y río abajo para comer. Si embargo, no fue hasta 2003, cuando se produjo la desaparición ttal de esta especie provocada por la construcción de la presa de las Tres Gargantas.

En cuanto a la sobrepesca, muchos pescadores acudían a estas zonas en las que se reproducía el pez remo para conseguir un ejemplar de esta especie. Al convertirse en una práctica habitual, la rapidez para con la desaparición del pez se hizo de una forma abrupta y este hecho ayudó aún más a la extinción de esta especie.

Otra de las cuestiones que también influyeron en la pérdida del pez remo fue la contaminación excesiva de las aguas en las que habitaba este ejemplar de pez.

Con este desolador escenario que poco ayudaba a la pervivencia de la especie, las autoridades chinas han decidido poner en marcha un plan de protección y recuperación de especies naturales propias del gigante asiático.

REFORZAR OTRAS ESPECIES

El mencionado plan tiene como objetivo conservar una fauna que pide a gritos ser cuidada y no abusada.

Así lo anunció el ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales chino a través de un comunicado difundido por la agencia de noticias Xinhua News en el que se aclara que «vamos a poner en activo una moratoria comercial a la pesca en unas 300 zonas a lo largo del Yangtsé tras detectar una «pérdida general» de poblaciones de especies en peligro de extinción».

Esta moratoria comercial se establece para evitar que sigan desapareciendo especies como el pez remo gigante, que se unió a la desaparición de otros ejemplares como el delfín Yagtzé y el sábalo chino, ambos desaparecidos en el 2006 y el 2015 respectivamente.