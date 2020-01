Influencers que juegan a ser médicos

View this post on Instagram

Tenía ganas de abriros nuestra mochila cuando vamos al cine 😂 . Hacemos palomitas caseras con el palomitero que os enseñé, después añadimos AOVE y sal, el nuestro es marca Taurus, también se pueden hacer en olla! Y siempre llevamos una megabotella de agua fría 😍 . A veces también me llevo fruta (de la que no huele) choco negro, encurtidos sin el vinagre o frutos secos con chocolate o sin el! 😍 . Si vamos a la sesión de las 21 algunas veces si muero de hambre, directamente me llevo un minibocata de pan alemán con aguacate y queso de burgos con AOVE y sal 🥳 y soy la mas feliz de la sala SEGURÍSIMO! . Dato: si vais a elegir comida a parte de palomitas, intentad elegir la que no huele por respeto a los demás 😇 . Siempre hay opciones!! No os dejéis llevar por las excusas o… “para un día que vamos al cine” y os compráis chuches, chocolatinas, patatas etc… si sumáis todos los días de la semana que decís “bueno para una vez que….” acaba siendo el 70% de la semana eligiendo regumal 🤦‍♀️ y luego nos decimos que no entendemos por qué tenemos ansiedad, estamos cansados, dormimos mal, o nos sobran chichillas! Ojo que muchas veces creemos que elegimos mejor de lo que lo hacemos 🤓 asi que os traemos estos consejitos que espermos que os vengan de cine ⭐️ . #futurlife21