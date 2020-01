EE.UU. e Irán: historia de una crisis

La semana pasada saltaba la noticia de la muerte del general iraní Qasem Soleimani, por un ataque aéreo estadounidense en Bagdad ordenado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Tras el ataque, la tensión entre Irán y Estados Unidos crece por días, aunque la crisis entre los dos países tiene historia.

Soleimani era el comandante de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria y el encargado de dirigir todas las operaciones militares de Medio Oriente. Por ello, era considerado la persona más poderosa de Irán, después del ayatolá Ali Jamenei. Este último ha asegurado que el país llevará a cabo una venganza contra Estados Unidos por asesinar a quien fuera su mano derecha.

Trump, por su parte, no rebaja la presión, y a asegurado que «Estados Unidos impondrá inmediatamente un paquete adicional de sanciones económicas al régimen iraní».

All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 8, 2020