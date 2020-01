Los Globos de Oro 2020 alzan su vuelo

Todo está preparado para que las grandes estrellas del firmamento del cine y la televisión se den cita en una nueva edición de los Globos de Oro. Con el comienzo del nuevo año, el 2020 se presenta como uno de los mejores para la industria cinematográfica y qué mejor forma de celebrarlo que premiando a las figuras más importantes de nuestras pantallas.

La gala, considerada la antesala de los premios Óscar, emitirá la que es ya su edición número 77, después de que en 1944 la Asociación de la Prensa Extranjera en Hollywood decidiera crear estos premios en los que se premiaría y reconocería el trabajo y la excelencia de los actores y actrices.

Con esta primera entrega de galardones, se da el pistoletazo de salida a la época de alfombras rojas y a la temporada de premios, siendo la entrega de las estatuillas doradas más famosas del mundo la siguiente parada.

Los Globos de Oro ya tienen todo a punto para celebrar una gala mágica tanto por su fecha de celebración como por el año que inaugura para el cine y la televisión.

CÓMO, CUÁNDO Y DÓNDE

Esta nueva convocatoria de los Globos de Oro está a la vuelta de la esquina. Será el próximo 5 de Enero cuando se celebre esta primera ceremonia del cine, en la que los galardonados podrán poner un broche de oro perfecto para finalizar las fiestas navideñas.

Además, este año, el hotel Beverly Hilton en Beverly Hills (California) será el espacio encargado de acoger la celebración de los Globos de Oro, y el presentador Ricky Gervais conducirá esta gala de cine por sexto año consecutivo.

En cuanto a su retransmisión, será un año la cadena NBC la encargada de emitir el evento y, para los seguidores de este formato que estén fuera de los Estados Unidos, será durante la noche de Reyes cuando podrán ver una de las galas de cine más importantes de Hollywood.

LAS GRANDES FAVORITAS

Los Globos de Oro premian tanto el trabajo de la gran pantalla como el de la pequeña. Por este motivo, tanto la televisión como el cine ven en esta gala recompensado todo su trabajo de año en año.

En cuanto a la televisión y las series, las grandes favoritas para alzarse con el codiciado premio son Creedme, The Crown y Chernobyl, que parte como la gran favorita de la noche. Cada uno de los títulos anteriores acumula cuatro nominaciones cada una de ellas.

Sin embargo, en cuanto al cine, pocas sorpresas hay en cuanto a los grandes favoritos para optar al globo de oro, puesto que tanto la crítica como el público han coincidido en que son estos los títulos que deben disputarse la obtención del galardón. El Irlandés, El Joker e Historias de un Matrimonio, son las tres películas que suenan con mayor fuerza entre las quinielas para resultar victoriosas en categorías como Mejor Película o Mejor Guión.

La nota española la pondrán la película española Dolor y Gloria, de Pedro Almodóvar, y su actor protagonista y muy querido en Hollywood, Antonio Banderas, quienes optan al globo de oro a mejor película de habla extranjera y mejor actor, respectivamente.

HURACÁN NETFLIX

Netflix ha sido sin duda la plataforma que ha confirmado el éxito sin precedentes de las plataformas de streaming en la actualidad, y que también ha puesto de manifiesto que son un clarísimo competidor al que debe enfrentarse la industria cinematográfica si no quiere que le ganen terreno.

Un total de 17 nominaciones acumula Netflix en los Globos de Oro 2020, seguido de HBO que también acumula la nada despreciable cantidad de 16 nominaciones y, Apple TV+, que entra por primera vez en esta edición con 3 nominaciones.

LISTADO DE NOMINADOS

A falta de 2 días para que se descubra quiénes son los triunfadores de esta nueva edición de los Globos de Oro, puedes consultar aquí quiénes son los títulos, actores y actrices que optan a ganar uno de estos renombrados premios:

CATEGORÍAS DE CINE:

MEJOR PELÍCULA DRAMÁTICA

– ‘The Irishman’

– ‘Joker’

– ‘Historia de un matrimonio’

– ‘1917’

– ‘Los dos papas’

MEJOR PELÍCULA COMEDIA O MUSICAL

-‘Yo soy Dolemite’

-‘Jojo Rabbit’

-‘Puñales por la espalda

-‘Érase una vez en… Hollywood’

-‘Rocketman’

MEJOR DIRECTOR

-Bong Joon-ho – ‘Parásitos’

-Martin Scorsese – ‘El irlandés’

-Quentin Tarantino – ‘Érase una vez en… Hollywood’

-Sam Mendes – ‘1917’

-Todd Phillips – ‘Joker’

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN

-Frozen 2

-El rey león

-Mr Link

-Toy Story 4

-Cómo entrenar a tu dragón 3

MEJOR PELÍCULA EN LENGUA EXTRANJERA

-‘Dolor y gloria’

-‘Parásitos’

-‘Retrato de una mujer en llamas’

-‘Los Miserables’

-‘The Farewell’

MEJOR GUION

-‘Historia de un matrimonio’

-‘Parasitos’

-‘Los dos papas’

-‘El irlandés’

-‘Érase una vez en Hollywood’

MEJOR ACTRIZ (Drama)

-Scarlett Johansson – ‘Historia de un matrimonio’

-Saoirse Ronan – ‘Mujercitas’

-Renée Zellweger – ‘Judy’

-Charlize Theron – ‘El escándalo (Bombshell)’

-Cynthia Erivo – ‘Harriet’

MEJOR ACTOR (Drama)

-Antonio Banderas – ‘Dolor y gloria’

-Christian Bale – ‘Le Mans ’66’

-Joaquin Phoenix – ‘Joker’

-Jonathan Pryce – ‘Los dos papas’

-Adam Driver – ‘Historia de un matrimonio’

MEJOR ACTRIZ (Comedia o musical)

-Ana de Armas – ‘Puñales por la espalda’

-Awkwafina – ‘The Farewell’

-Cate Blanchett – ‘Dónde estás, Bernadette’

-Emma Thompson – ‘Late night’

-Beanie Feldstein – ‘Súper empollonas’

MEJOR ACTOR (Comedia o musical)

-Leonardo DiCaprio – ‘Érase una vez en… Hollywood’

-Taron Egerton – ‘Rocketman’

-Daniel Craig – ‘Puñales por la espalda’

-Roman Griffin Davis – ‘Jojo Rabbit’

-Eddie Murphy – ‘Yo soy Dolemite

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Kathy Bates – ‘Richard Jewell’

Annette Bening – ‘The Report’

Laura Dern – ‘Historia de un matrimonio’

Jennifer Lopez – ‘Estafadoras de Wall Street’

Margot Robbie – ‘El escándalo (Bombshell)’

MEJOR ACTOR DE REPARTO

-Tom Hanks – ‘Un amigo extraordinario’

-Anthony Hopkins – ‘Los dos papas’

-Joe Pesci – ‘El irlandés’

-Brad Pitt – ‘Érase una vez en… Hollywood’

-Al Pacino – ‘El irlandés’

MEJOR CANCIÓN

-‘El rey león

-‘Cats’

-‘Frozen 2’

-‘Rocketman’

-‘Harriet’

MEJOR BANDA SONORA

-‘Mujercitas’

-‘Motherless Brooklyn’

-‘Historia de un matrimonio’

-‘1917’

-‘Joker’

CATEGORÍAS DE TELEVISIÓN

MEJOR SERIE DRAMA

Big Little Lies

The Crown

Killing Eve

The Morning Show

Succession

MEJOR ACTOR DRAMA

Brian Cox, Succession

Kit Harington, Game of Thrones

Rami Malek, Mr. Robot

Tobias Menzies, The Crown

Billy Porter, Pose

MEJOR ACTRIZ DRAMA

Jennifer Aniston, The Morning Show

Olivia Colman, The Crown

Jodie Comer, Killing Eve

Nicole Kidman, Big Little Lies

Reese Witherspoon, The Morning Show



MEJOR SERIE DE COMEDIA

Barry

Fleabag

The Kominsky Method

The Marvelous Mrs. Maisel

The Politician

MEJOR ACTRIZ DE COMEDIA O MUSICAL

Christina Applegate, Dead to Me

Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel

Kirsten Dunst, On Becoming a God in Central Florida

Natasha Lyonne, Russian Doll

Phoebe Waller-Bridge, Fleabag

MEJOR ACTOR DE COMEDIA O MUSICAL

Michael Douglas, The Kominsky Method

Bill Hader, Barry

Ben Platt, The Politician

Paul Rudd, Living With Yourself

Ramy Youssef, Ramy

MEJOR MINISERIE O PELICULA TV

Catch-22

Chernobyl

Fosse/Verdon

The Loudest Voice

Unbelievable

MEJOR ACTOR DE MINISERIE O PELICULA TV

Christopher Abbott, Catch-22

Sacha Baron Cohen, The Spy

Jared Harris, Chernobyl

Russell Crowe, The Loudest Voice

Sam Rockwell, Fosse/Verdon

MEJOR ACTRIZ DE MINISERIE O PELICULA TV

Kaitlyn Dever, Unbelievable

Joey King, The Act

Helen Mirren, Catherine the Great

Merritt Wever, Unbelievable

Michelle Williams, Fosse/Verdon

MEJOR ACTOR SECUNDARIO DE MINISERIE O PELICULA TV

Alan Arkin, The Kominsky Method

Kieran Culkin, Succession

Andrew Scott, Fleabag

Stellan Skarsgard, Chernobyl

Henry Winkler, Barry



MEJOR ACTRIZ SECUNDARIA DE MINISERIE O PELICULA TV

Patricia Arquette, The Act

Helena Bonham Carter, The Crown

Toni Collette, Unbelievable

Meryl Streep, Big Little Lies

Emily Watson, Chernobyl