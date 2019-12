Las palabras que definen el año según la RAE

La lengua es un imprescindible en el día a día y, como las personas, también vive inmersa en una continua actualización. La institución que representa la lengua hispana, la Real Academia de la Lengua Española, lo sabe y, por ello, en este 2019 ha introducido nuevos términos que se escuchan todos los días a pie de calle.

No es raro que el brunch -una comida entre el desayuno (breakfast) y el almuerzo (lunch)- que está tan de moda se haya metido no solo en nuestras vidas, sino en el diccionario; tampoco, que «cortarle el rollo» o dejar sin argumentos a alguien se haya convertido en un «zasca». La RAE no se ha librado de hacer sus propios zascas, eso sí, de forma muy sutil:

El Diccionario de la Lengua Española y la RAE se modernizan y, también, han hecho un balance sobre qué palabras -recogidas en el DLE- pueden definir este año que está a punto de acabar. La selección, que recoge un total de 14 palabras y formas compuestas, se ha realizado en base a las consultas que han hecho de los usuarios a lo largo de este año. De la misma manera, han atendido también a las preguntas y comentarios que se han planteado en las redes sociales.

La Real Academia nos ha resumido el año en esta lista, en la que, junto a cada palabra, se recoge su respectiva definición, además de una breve explicación del acontecimiento que ha propiciado la elección de la misma.

Progreso (avances científicos, estudios médicos esperanzadores sobre el cáncer o el alzhéimer, descubrimientos astronómicos, implantación de energías renovables, reducción del agujero de la capa de ozono, más tecnología, llegada del 5G).

progreso. (Del lat. progressus). m. 1. Acción de ir hacia delante. ‖ 2. Avance, adelanto, perfeccionamiento.

Deporte (victorias épicas gracias al esfuerzo de sus protagonistas, como la selección española de baloncesto femenina y masculina, Egan Bernal, Rafa Nadal, Simone Biles, entre otros).

deporte. (Calco del ingl. sport, a partir del desus. deporte ‘diversión’, y este der. de deportarse ‘divertirse’). m. 1. Actividad física, ejercida como juego o competición, cuya práctica supone entrenamiento y sujeción a normas. ‖ …

Feminizar (movimiento social del feminismo y el impulso por la igualdad, mejoras para las mujeres en países árabes, la Comisión Europea elige a su primera presidenta, protestas a nivel mundial para acabar con la violencia contra las mujeres, sororidad).

feminizar. tr. 1. Dar presencia o carácter femeninos a algo o a alguien. Decidieron feminizar de manera equitativa el consejo. ○ prnl. 2. Adquirir caracteres femeninos.

Constitución (vigencia y actualidad de la carta magna como conjunto de derechos, deberes y libertades en un marco que permite la convivencia).

constitución. (Del lat. constitutio, -ōnis. ♦ Escr. con may. inicial en acep. 4, salvo en usos plurales o genéricos). f. … ‖ 4. Ley fundamental de un Estado, con rango superior al resto de las leyes, que define el régimen de los derechos y libertades de los ciudadanos y delimita los poderes e instituciones de la organización política. Las constituciones americanas. La Constitución española. ‖ …

Confianza (la incertidumbre, la política, la corrupción, el brexit, etc., ponen a prueba la confianza del ciudadano en las instituciones que tradicionalmente cuidan y protegen derechos y libertades).

confianza. (De confiar). f. 1. Esperanza firme que se tiene de alguien o algo. ‖ …

Acogida (la inmigración y los refugiados siguen siendo noticia de primera plana por las desigualdades económicas entre países y los conflictos internacionales).

acogida. (De acoger). f. 1. Recibimiento u hospitalidad que ofrece una persona o un lugar. ‖ 2. Protección o amparo. ‖ 3. Aceptación o aprobación. ‖ …

Estado del bienestar (sigue siendo el máximo garante de la igualdad de oportunidades: la preocupación por el futuro mantiene este término entre los más buscados y reclamados de 2019).

estado… ‖ ~ de bienestar, o ~ del bienestar. m. Organización del Estado en la que este tiende a procurar una mejor redistribución de la renta y mayores prestaciones sociales para los más desfavorecidos.‖ ~ de cosas. m. Conjunto de circunstancias que concurren en un asunto determinado.‖ …

Elecciones (han sido varios los procesos electorales en países hispanohablantes a lo largo del año, dada la fragmentación política actual, reflejo de una sociedad cambiante y con sensibilidades cada vez más distintas.)

elección. (Del lat. electio, -ōnis). f. 1. Acción y efecto de elegir. ‖ 2. Designación, que regularmente se hace por votos, para algún cargo, comisión, etc. ‖ 3. Libertad para obrar. ○ pl. 4. Emisión de votos para designar cargos políticos o de otra naturaleza. …

Inteligencia artificial (el proceso de avance tecnológico es imparable y es necesaria la adaptación de toda la sociedad para no perder el tren del progreso. Las máquinas ocupan un lugar cada vez más importante en la vida de las personas).

inteligencia (1)… ■ ~ artificial. f. Inform. Disciplina científica que se ocupa de crear programas informáticos que ejecutan operaciones comparables a las que realiza la mente humana, como el aprendizaje o el razonamiento lógico.‖ …

Escuela (el Informe PISA revela carencias en educación: la formación sigue siendo clave para ser libres y tener acceso a oportunidades).

escuela. (Del lat. schola, y este del gr. σχολή scholḗ; propiamente ‘ocio’, ‘tiempo libre’). f. 1. Establecimiento público donde se da a los niños la instrucción primaria. ‖ 2. Establecimiento o institución donde se dan o se reciben ciertos tipos de instrucción. ‖ 3. Enseñanza que se da o que se adquiere. ‖ 4. Conjunto de profesores y alumnos de una misma enseñanza. ‖ …

Clima (por la relevancia de la ecología, la celebración en Madrid de la Cumbre del Clima, los incendios del Amazonas, el desastre del mar Menor, la declaración de emergencia climática por parte de la UE, etc.).

clima. (Del lat. tardío clima ‘latitud, región’, y este del gr. κλίμα klíma). m. 1. Conjunto de condiciones atmosféricas que caracterizan una región. ‖ …

Euroescéptico (tras años de prosperidad bajo el marco de la Unión Europea, algunos países y sus ciudadanos ponen en duda la integración del Viejo Continente, con el brexit como punta del iceberg).

euroescéptico, ca. adj. Que duda del valor de los proyectos políticos de la Unión Europea. U. t. c. s.

Autodeterminación (la crisis en Cataluña continúa dejando este término como uno de los más relevantes del año que despedimos).

autodeterminación. (De auto- y determinación). f. 1. Decisión de los ciudadanos de un territorio determinado sobre su futuro estatuto político. ‖ 2. Capacidad de una persona para decidir por sí misma algo.