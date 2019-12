Las 10 personas más relevantes para la ciencia de este año

Se va acabando el año y toca hacer un recuento y un resumen de todo lo que ha pasado en él. La revista británica Nature ya lo ha hecho con su tradicional lista anual de las personas más relevantes en la ciencia durante este 2019, año en el que el medioambiente ha ocupado la mayor parte del protagonismo.

El pasado verano veríamos al Amazonas arder en llamas que devoraron más de dos millones de hectáreas, según el INPE (Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales), del considerado pulmón del planeta. El físico brasileño, Ricardo Galvão, que en ese momento dirigía dicha institución, publicó un documento en el que se apreciaba la creciente deforestación del bosque tropical. El científico reveló que alrededor de 9.700 kilómetros cuadrados se habían perdido, un 30% más que en 2018. Tras la publicación de este informe, el presidente Jair Bolsonaro arremetió contra él, puso en duda estos datos del INPE y pidió que se reconsideraran por «si dentro hay personas que divulgaron la información de mala fe para perjudicar a este Gobierno».

La publicación de estos datos alarmantes provocaron el despido de Galvão por petición de Bolsonaro. Sin embargo, recibió el apoyo de otros líderes y científicos y se posiciona en Nature como uno de los científicos más relevantes del año.

La bióloga argentina Sandra Díaz también es una de las caras que aparece en la lista de este año. Díaz ha elaborado el mayor informe sobre la situación de los seres vivos en la Tierra, en el que denuncia que un millón de especies animales y vegetales se dirigen a una inminente extinción.

La que fuera ganadora del Premio Princesa de Asturias de Investigación en este año, revela en este informe, elaborado por la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas, datos alarmantes: las especies nativas en la gran parte de los hábitats terrestres principales ha disminuido en un 20%; el caso de los corales y los anfibios es aún peor, cuya desaparición está por encima del 30%.

La revista británica tampoco ha dudado en incluir a la joven Greta Thunberg. Con tan solo 16 años, esta activista sueca ha conseguido poner nerviosos a líderes como Bolsonaro y Donald Trump.

La adolescente no forma parte del elenco científico, pero Nature considera que ha sido una de las personas más influyentes e inspiradoras del año en la lucha contra el cambio climático: «Una adolescente sueca ha llevado la ciencia del clima a la primera línea, mientras canalizaba la ira de su generación», ha afirmado la revista. La causante de los «Viernes por el Futuro» también ha sido considerada «Persona del año» según la revista Times.

So ridiculous. Greta must work on her Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Greta, Chill! https://t.co/M8ZtS8okzE

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2019