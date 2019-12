El Brexit, más cerca tras la aplastante victoria de Johnson

Después de más de tres años de la votación a favor de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, parece que Boris Johnson, finalmente, lo va a hacer oficial. Las elecciones celebradas este mes en Reino Unido lo establecen así, dando como resultado a un victorioso Johnson y a un Jeremy Corbyn completamente abatido.

En las elecciones de 2017, Jeremy Corbyn obtuvo 262 escaños. En las de diciembre de este año, el laborista ha perdido 60 , un resultado que contrasta con el del Partido Conservador, que ha logrado mayoría absoluta y por lo tanto, ha acercado la formalización del Brexit, aunque se espera que ya no sea «duro». Los de Johnson cuentan ahora con 365 parlamentarios en la Cámara de los Comunes en unas elecciones donde ha habido un 67% de participación. Por su parte, la líder del Partido Liberal Demócrata, Jo Swinson, ha perdido su escaño en los Comunes y su partido ha conseguido solo 11 asientos. Posteriormente, Swinson ha presentado su dimisión.

I say thank you for the trust you have placed in us, and in me.

We will work round the clock to repay your trust and to deliver on your priorities with a parliament that works for you.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) December 13, 2019