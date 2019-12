La capital española ha contado apenas con dos meses para preparar la Cumbre del Clima, un evento organizado por Naciones Unidas en el que participarán 197 países. Tendrá lugar en IFEMA entre el 2 y el 13 de diciembre, días en los que también se dejarán ver grandes empresas, ONGs, científicos y algunos representantes de la sociedad civil.

COP25 EN MADRID

Es la primera vez que España acoge la Cumbre del Clima, aunque este no era el país elegido en un principio para su celebración, Chile tuvo que cancelar a finales de octubre el acogimiento por la crisis política y social que está atravesando el país, por lo que la capital española no ha dispuesto de mucho tiempo para organizar los preparativos. Sin embargo, Chile sigue ejerciendo como el país presidente de la cumbre, aunque sea en Madrid.

La primera de estas cumbres se organizó en Berlín, en 1995. Este año, es la 25 edición de la Conferencia de las Partes (en inglés, Conference of the Parts), de ahí sus siglas.

La más importante de las finalidades de esta cumbre es que se cumpla el Acuerdo de París de 2015, en el que se acordó que la temperatura de la tierra no aumentase en mas de 1,5 grados. Por su parte, las medidas que están tomado los países para cumplir este pacto resultan insuficientes. En esta nueva cumbre, se tendrá que idear un nuevo programa para el próximo 2020, que reemplazará al de París.

DIVISIÓN DEL ESPACIO

En IFEMA habrá dos zonas: la Zona Azul y la Zona Verde.

ZONA AZUL

Estará destinada a lo grueso de la cumbre. En ella, los representantes de los gobiernos de cada país harán sus negociaciones de las que saldrán -si todo sale como está previsto- nuevas ideas y acuerdos. Como se ha indicado, el tema principal que tendrán que abordar es la reducción de emisiones y adaptarán las ayudas para todos aquellos países que están sufriendo de primera mano el cambio climático.

ZONA VERDE

En esta, por el contrario, se dispondrán las ONGs, las empresas, los científicos la sociedad civil y todos aquellos que estén interesados y comprometidos con el cambio. Su principal función es que los gobiernos actúen de forma urgente e inmediata. En esta zona no se realizarán acuerdos políticos, pero sí reuniones y debates sobre el cambio climático.

MADRID SE MOVILIZA

Se espera la visita de 25.000 personas y dará comienzo el próximo sábado a las 10:30, aunque el resto de días las jornadas empezarán a las 10:00 y finalizarán a las 18:00. Sin embargo, durante los días que dura la cumbre no solo habrá actos en IFEMA, sino que también hay previstas manifestaciones fuera de sus puertas y, además, varias instituciones de la capital, como algunos museos, contarán con actividades especiales con motivo de la celebración de la Cumbre del Clima.

PERO ¿Y GRETA?

Una Cumbre del Clima, actualmente, no es digna de llamarse así si no está Greta Thunberg, la sueca de 16 años que inició los Viernes para el Futuro, un movimiento que consiste en faltar a clase dicho día de la semana para protestar contra el cambio climático. Pues bien, aunque parecía imposible, Greta se ha subido en un catamarán con una familia australiana para llegar a Madrid, porque, recordemos, la activista no coge aviones por sus altos niveles de contaminación.