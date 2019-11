Batalla de Gallos en el Wizink Center de Madrid

Este sábado Madrid acoge una nueva edición de la Final Internacional de Batallas de los Gallos de Red Bull, donde participarán los españoles Bnet y Zasko Máster.

Bnet, el freestyler madrileño, tiene 21 años y la pasada edición quedó en semifinales. En 2018 fue campeón nacional.

Bnet afirma al periódico AS: «Obviamente, la única persona que quiero evitar es a Zasko. Además de él te diría Wos, Aczino y Trueno como favoritos y también como rivales a evitar”. «Mi segunda Internacional la afronto con ganas, que es lo importante. Lo veo como una oportunidad que se ha dado y con ganas de disfrutarla y poder hacerlo lo mejor posible para quedarme a gusto con mi papel”.

Zasko, tiene 23 años, después de ganar la Nacional en julio, logró el pase a su primera Final Internacional.

Zasko, asegura al periódico AS: «Todos salimos a ganar pero no voy con ninguna expectativa sino con ganas de ver cómo se desarrolla el evento con los estímulos que me lleguen en ese momento. Evidentemente si mi rival muestra nivel, yo voy con las ganas de dar la talla y superarlo para ir avanzando ronda a ronda. No pensar en la victoria definitiva sino ir construyéndola poco a poco”.