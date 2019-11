Mildura, teñida de rojo por las tormentas de polvo

Según informa el periódico Guizmodo, en la pequeña localidad de Mildura (Australia) las temperaturas han ascendido a los 40 grados, con la proximidad del verano y esto ha traído consigo varios incendios forestales con masivas tormentas de polvo cada vez más frecuentes.

Estas tormentas han pasado de ser un suceso que ocurría una vez al año a convertirse en un fenómeno semanal. En lo que llevamos de año ya se han provocado dos tormentas de este calibre. La primera, el pasado mes de mayo y la segunda en este momento.

En las imágenes podemos observar este polvo de gran importancia que hay en la ciudad y en sus inmediaciones y que la han teñido de rojo.

The skies turned orange over Mildura, Victoria, as a dust storm swept through the area on Nov. 21. https://t.co/oUCXPcYWK5 pic.twitter.com/a2qlf7cnrD

— AccuWeather (@accuweather) November 21, 2019