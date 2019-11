¿Qué hay detrás de la Inteligencia Artificial?

Es una de las grandes revoluciones de la tecnología. La Inteligencia Artificial (IA) ha abierto un nuevo abanico de posibilidades a la sociedad. Sin embargo, surgen algunas dudas sobre esta corriente tecnológica : ¿Nos escuchan? ¿Hay más ventajas que desventajas? ¿Sustituirá el robot al humano? .

¿CUÁL ES EL VERDADERO OBJETIVO DE LA IA?

La Inteligencia Artificial (IA) es, en su definición normativa, el diseño de máquinas que tienen la capacidad de pensar. Es decir, dotar a las máquinas de inteligencia.

Con este planteamiento inicial, parece que las máquinas podrían, en algún momento, ganarle terreno a las personas. Pero, en realidad, este planteamiento no es del todo cierto.

El objetivo de la IA no es otro que el de hacerle la vida más fácil a las personas. Y estas ‘facilidades’ que pretende prestar la IA van desde la tecnología hasta la cotidianidad en nuestro día a día. De ahí que haya surgido el nacimiento de asistentes virtuales como Alexa o Siri, como grandes ejemplos de IA, o las aplicaciones bancarias, las de salud o las redes sociales, como pequeños ejemplos del día a día.

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA IA

Sin embargo, con la presencia de la IA tan latente en nuestro día a día, es inevitable que gran parte de los ciudadanos sientan dudas o alguna que otra reticencia ante tanto avance tecnológico.

Sin embargo, la IA puede ser moldeada a favor de los usuarios. Por ejemplo, entre las ventajas que ofrece, deberíamos señalar la precisión que ofrece la IA ante los errores, la rapidez en el entorno laboral, o incluso la amplia gama de posibilidades que ofrece en la vida diaria con aplicaciones como el GPS, la banca o el ámbito sanitario.

Entre las desventajas que presenta la IA, podríamos destacar que, al ser máquinas, desconocen sentimientos como la emoción, el aprendizaje, o la capacidad de distinguir si una información es veraz o no, dado que en muchas ocasiones la información está sesgada.

MÁS HUMANA QUE ARTIFICIAL

Ante la pregunta de si las máquinas llegarán a sustituir a los humanos, la respuesta no tiene una respuesta concreta.

En función del ámbito en el que sea aplicada IA, se requerirá más de la presencia – o no – de la tecnología. Hay muchas ocasiones en las que la inteligencia artificial tiene mucho de humana, y es que, aunque no se vea, hay muchas empresas internacionales que, aún empleando la IA, tiene a un grupo de personas que supervisan, gestionan y solventan cualquier tipo de contratiempo que pueda producirse. E incluso llegan a mejorar el trabajo de la propia máquina.

En el caso de grandes empresas que requieran de máquinas para todo lo que tenga que ver con el desempeño puramente tecnológico del trabajo, en estos casos no es que se esté sustituyendo al trabajador humano como tal, sino que se necesita de la tecnología y sus oportunidades para realizar el trabajo en cuestión, y no por ello le están quitando a las personas, más bien es que hay cuestiones a las que el ser humano no puede llegar.

¿NOS ESCUCHAN?

Esta pregunta es otras de las grandes cuestiones que genera dudas entre la población.

¿Por qué cuando estamos hablando de un tema, por ejemplo entre amigos, aparecen en nuestros móviles anuncios sobre ese tema del que estábamos hablando? El motivo es que, otra de las funcionalidades de la IA es ofrecer a los usuarios contenidos que les interesa, y los sistemas de reconocimiento de voz están en un permanente funcionamiento para cumplir con esta característica de la inteligencia artificial.

¿Tiene solución? Sí, y además, depende de nosotros mismos. Es el propio usuario el que, a partir de los ajustes del teléfono, puede activar o desactivar esta función. Al descargar una aplicación, esta misma plantea una pregunta que resultará familiar a más de uno: ¿Permite que la app acceda a la cámara, micrófono y otras funcionalidades de su teléfono? Al aceptar esta condición, estamos dando permiso a la app a que acceda a nuestro móvil, y es ahí cuando el papel de la IA entra en juego. Y es ahí donde los usuarios deben decidir si quieren, o no, participar del inmenso e inabarcable mundo de la inteligencia artificial.