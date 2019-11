Cancelan definitivamente el desfile de Victoria’s secret

Lo que parecía haberse hecho un hueco como una tradición, el golpetazo de realidad ha podido con la marca. Los inalcanzables cánones de belleza, los cuerpos imposibles de las modelos y la extrema delgadez que representaba este desfile le ha hecho a la marca a renunciar a su pasarela de oro. Así lo dio a conocer Stuart Burgdoerfer, vicepresidente de L Bands, grupo propietario de Victoria’s Secret, aseguró que la decisión responde a “un mensaje de la compañía que ha evolucionado”.

The annual Victoria’s Secret fashion show will not be held this year. The decision comes amid mounting criticism that the show is out of touch and sexist https://t.co/URyorus2OB pic.twitter.com/99aBQXfYXT

— Reuters (@Reuters) November 22, 2019