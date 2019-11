Hace 19 años ETA asesinaba al profesor Ernest Lluch

21 de noviembre del 2000, hace 19 años que ETA asesinó al profesor y ex ministro de sanidad, Ernest Lluch. Le dieron dos tiros en la cabeza en el garaje de su casa, en Barcelona. Los etarras huyeron en un coche que hicieron explotar en L’Hospitalet a pocos metros del domicilio de Lluch para no dejar huellas. El ex ministro socialista era un profesor universitario y militante del PSOE desde la dictadura.

Hoy, siendo un día para recordarlo, las redes sociales se han volcado para acercarnos un poco de lo que él no se cansaba de defender: el diálogo y la justicia social.

❤️Las víctimas del terrorismo siempre estarán en nuestra memoria y recuerdo. 😢No hay que dejar caer en olvido la historia de nuestro país porque jamás nos perdonaríamos que se volviese a repetir#ErnestLluch pic.twitter.com/HgJ1IyP5cK — S'HA ACABAT! (@ShaAcabat) November 21, 2019

«¡Que no se enteran! ¡Gritad más, que gritáis poco! ¡Gritad, porque mientras gritéis no mataréis!»