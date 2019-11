Jornada de movilizaciones en Hong Kong

Tras cinco meses de movilizaciones prodemocracia, Hong Kong ha vivido una de sus jornadas de protestas más violenta.

Un hombre de mediana edad ha sido rociado con un líquido inflamable y ,posteriormente, prendido fuego durante una discusión entre manifestantes. Varios de los presentes grabaron con sus móviles el momento. En el vídeo se puede ver como el hombre consigue arrancarse la camisa y apagar el fuego. Los últimos datos afirman que se encuentra en estado crítico en el hospital.

WARNING: GRAPHIC VIDEO

A man who confronted pro-democracy protesters clad in black was doused in a flammable liquid and set on fire in Hong Kong. He was shouting expletives towards the protesters before saying "You are all not Chinese?" He’s in hospital in critical condition. pic.twitter.com/X2WTFb9Wet

