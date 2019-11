Un osezno muere al sufrir un accidente de tráfico en Florida

Según informa El Confidencial

Lisha Deshay sacó su móvil y comenzó a grabar esta escena que podemos ver en el vídeo.

Deshay iba conduciendo por el estado de Florida cuando se encontró a varios osos en la carretera y se asustó. Pero, se dio cuenta de que dos osos adultos estaban poniendo a salvo a un cachorrito puesto que este no podía ponerse en pie solo. Poco a poco, los osos adultos van arrastrando al osezno hacia la cuneta. Los conductores llamaron a emergencias para alertar de la situación, pero cuando los funcionarios llegaron vieron el cuerpo del cachorro sin vida.

El osezno había recibido un fuerte impacto tras sufrir un accidente de tráfico.

«Fue desgarrador ver esa escena, me dejó KO. Me veo como una mamá oso. Tengo un bebé, así que ver un bebé en la carretera, ya sea un oso o un humano, me noqueó, es muy triste. Las personas deben estar atentas y conducir con cuidado por la noche», afirmaba Lisha Deshay.