Facebook e Instagram ponen límites a sus emoticonos

Facebook e Instagram ponen límites también a sus emoticonos. Sus nuevas políticas pretenden controlar el contenido que fomente encuentros sexuales entre adultos y en ellas se incluyen los emojis de la berenjena o el melocotón, usados para representar el pene o los glúteos.

La intención no es que esos gráficos desaparezcan por completo, sino que lo harán cuando formen parte de imágenes o conversaciones que ofrezcan o soliciten un acto sexual.

Estas medidas no solo afectarán a los emoticonos sino también a representaciones dibujadas a mano, digitales o imágenes reales de desnudos cubiertos. La violación de estos términos por parte de un usuario de Facebook o Instagram podría acabar con su cuenta marcada o eliminada.

Social Media Platforms Are Banning The Use Of 'Commonly Sexual Emojis' Like The Eggplant And Peach https://t.co/Zkiyrj3Idf https://t.co/eZrSRGB5Qq pic.twitter.com/B8Ul74FuWH

— Food Of Thoughts (@FoodOfThoughts1) October 29, 2019