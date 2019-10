Incendio en un tren de Pakistán

Más de media centena de muertos es un incendio dentro de un tren en Pakistán. Una familia estaba utilizando una bombona de gas para preparar el desayuno en uno de los vagones cuando explotó y provocó el fuego. La explosión se produjo cerca de las 06:30 horas de la mañana cerca de la ciudad de Rahim Yar Khan y las llamas afectaron en 3 vagones.

Las bombonas de gas están prohibidas dentro de los trenes pero su uso está muy normalizado dentro de los trenes en viajes largos para que los pasajeros se preparen comidas. Según el periódico estadounidense The New York Times, el fuego afectó a varios vagones lo que provocó pánico en los pasajeros y muchos optaron por saltar con el tren en marcha.

Massive fire caused by cooking gas stove erupts on train traveling in Pakistan, killing at least 65 passengers, officials say. https://t.co/X8tXhvXM5q pic.twitter.com/NPXjLG3PVg

— ABC News (@ABC) October 31, 2019