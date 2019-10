Arde el castillo Shuri declarado patrimonio de la humanidad

Un incendio en el pabellón central del castillo Shuri de Okinawa ardió hasta los cimientos. Este fuego ha afectado también a otros edificios del recinto. El fuego se ha conseguido controlar nueve horas después de que comenzara el incendio.

Los bomberos de la ciudad de Naha, Japón, fueron alertados a las 02:40 de la madrugada. Las llamas han destruido 4.200 metros cuadrados, según la cadena japonesa NHK. No se han notificado heridos en el incendio. Las causas de cómo se inició el fuego aún se desconocen.

Shuri Castle a UNESCO World Heritage site in Okinawa, Japan has gone up in flames. https://t.co/AcXAF7KWUq

— Twitter Moments (@TwitterMoments) October 30, 2019