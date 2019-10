Un deportista de élite marroquí tira sus medallas al mar desde una patera

El ex campeón de taekowondo marroquí, Anouar Boukharse estaba en una patera que se dirigía a la isla de Lanzarote. En medio del trayecto decidió grabar un vídeo en el que lanza sus medallas de campeón de élite al mar. En el momento que tira su medalla al mar anuncia: «No sirven para nada, no se puede comer». Una vez que llegaron a tierra, explicó que durante el viaje vieron la muerte con sus propios ojos y añadió que en su país se sentía oprimido y que su carrera deportiva no tiene ningún valor.

El campeón marroquí manifestó su deseo de poder continuar su practicando taekwondo en España.