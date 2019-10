La medallista Marieke Vervoort, se ha sometido a la eutanasia

La medallista paraolímpica Marieke Vervoort tenía una enfermedad muscular degenerativa e incurable. La deportista belga, había autorizado en 2008, que los médicos la sometieran a la eutanasia cuando ella estuviera preparada y decidida. La decisión para poner fin a su vida la tomó este martes a sus 40 años, así lo anunciaron las autoridades de su ciudad natal de Diest.

Vervoort, que ganó medallas de oro y plata en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012 y otras dos medallas en Río 2016, padeció la enfermedad durante más de veinte años, desde que la diagnosticaron cuando tenía 14 años.

Marieke Vervoort, Belgian Paralympian, has ended her life by euthanasia. At the Rio Paralympics, she discussed her decision to sign euthanasia papers. https://t.co/TiRIXTc4Cs pic.twitter.com/Oyox4pubLg

— NBC OlympicTalk (@NBCOlympicTalk) October 23, 2019