Encuentran la perla más antigua del mundo

La perla tiene 8.000 años de antigüedad y la encontraron en la isla frente a la capital de los Emiratos Árabes. La famosa perla ya tiene destiño: uno de los museos de la ciudad de Abu Dabi.

La perla fue hallada en un asentamiento neolítico en la isla Marawah, a unos 170 kilómetros al oeste de la capital, y es una de las primeras evidencias conocidas del cultivo de perlas en el mundo. Los expertos de los Emiratos creen que en la antigua Mesopotamia se intercambiaban las perlas por cerámica y otros productos. Probablemente también se usaron ​​como joyas y adornos.

The oldest known natural pearl in the world has been discovered by DCT archaeologists working at a Neolithic site on Marawah Island. The 8,000-year-old ‘Abu Dhabi Pearl’ will feature in the upcoming @louvreabudhabi exhibition 10,000 Years of Luxury pic.twitter.com/Kd3jHHCVCT

— Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi (@dctabudhabi) October 20, 2019