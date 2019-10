Cuidado, Alexa puede hacerle los deberes a tu hijo

Bryce: ¿Alexa, ocho por cuatro ? y, ¿seis por seis?

Así se encuentra Leanne Gormanley a su hijo Bryce haciendo los deberes del colegio. La madre cuando lo ve, le pregunta que qué está pasando, el pequeño sonríe y sigue haciendo la tarea con ayuda del asistente. La madre atónita con la situación le dice a Bryan que deberá repetir los deberes por sí mismo.

Este vídeo se hecho viral en las redes sociales con más de 30.000 compartidos y me gustas.

Gormanley ha querido subir este vídeo a Facebook en el que ha afirmado lo siguiente: «Diría que has hecho un gran esfuerzo hijo, pero no. Alexa no es la forma como se hacen los deberes Bryce. Un 10 a este niño tan espabilado por el ingenio, realmente no me podía creer que lo estuviese haciendo cuando me acerqué».