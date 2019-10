El primer paseo espacial de solo mujeres

Tras el escándalo que generó la NASA el pasado marzo al anunciar la primera caminata espacial de mujeres exclusivamente y al poco cancelarla por «no tener trajes suficientes de la talla adecuada». Este mes, han anunciado que «los trajes no suponen un problema».

Según ha anunciado la NASA, las astronautas Christina Koch y Jessica Meir se convertirán en el primer equipo compuesto exclusivamente de mujeres en realizar una caminata espacial el 21 de octubre.

LIVE NOW: Tune in to watch the first #AllWomanSpacewalk in human history! 👩🏻‍🚀

Starting at approximately 7:50am ET, @Astro_Christina & @Astro_Jessica venture into the vacuum of space to replace a failed power controller. Watch: https://t.co/2SIb9YXlRh

— NASA (@NASA) October 18, 2019