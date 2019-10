Boris Johnson, el primer ministro británico ha asegurado que Reino Unido y la Unión Europea ya tienen acuerdo sobre el Brexit.

Las dos partes han trabajado en un texto legal pero este aún tiene que aprobarse por los parlamentos de Reino Unido y Bruselas. Boris Jhonson en su cuenta de Twitter ha declarado: «Tenemos un gran nuevo acuerdo con el que recuperamos el control».

We’ve got a great new deal that takes back control — now Parliament should get Brexit done on Saturday so we can move on to other priorities like the cost of living, the NHS, violent crime and our environment #GetBrexitDone #TakeBackControl pic.twitter.com/etNQNeIfgw

— Boris Johnson (@BorisJohnson) October 17, 2019