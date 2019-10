Al menos 5 muertos en un accidente de avión en Ucrania

Al menos cinco personas han muerto y otras tres han resultado heridas en un aterrizaje forzoso en la ciudad de ucrania de Lviv. Este avión procedía de Vigo (España) según han informado el Servicio Estatal de Emergencia de Ucrania.

En el avión viajaban un total de ocho personas, siete de ellos, miembros de la tripulación. El avión, es de la compañía Ukraine Air Alliance, y estaba haciendo la ruta entre la ciudad de España Vigo y Estambul. Todo apunta a que ha sido una falta de combustible. Así lo han informado desde el Ministerio de Infraestructura en su Facebook.

A la embajada española, no les consta que viajara nadie de origen español en la aeronave.

The State Emergency Service of Ukraine reports three occupants of the Ukraine Air Alliance An-12 have died when the aircraft crashed in fog near Lviv Airport:https://t.co/ulRhEXEtb9 pic.twitter.com/SQiANFwFUR

— Aviation Safety Net (@AviationSafety) October 4, 2019