El ‘diente flojo’ se separa de la Antártida

Un iceberg de 315.000 millones de toneladas, conocido como el ‘diente flojo’ se ha desprendido de la plataforma de hielo Amery, la tercera más grande de la Antártida, cuyo tamaño es similar a la zona urbana de Sídney o la isla Skye en Escocia.

El iceberg lleva siendo investigado desde la década de 1960 y a principios de la década de 2000 notaron una grieta en la parte delantera de la inmensa plataforma de hielo.

Los científicos afirman que este desprendimiento no está relacionado con el cambio climático, ya que «es parte del ciclo normal de la plataforma», en la que se producen este tipo de separaciones cada 60 o 70 años. Además, consideran que el desprendimiento no afectará al nivel del mar ya que el bloque sigue flotando como un cubo de hielo.

Now updated with the correct date labels in the gif pic.twitter.com/KxMzpBW2BI

— Stef Lhermitte (@StefLhermitte) September 30, 2019