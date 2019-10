Muere a los 14 años mientras duerme

Alua tenía 14 años y era procedente de Kazajistán, estaba escuchando música en su habitación y cargando su móvil cuando sucedió todo.

La pequeña tenía la batería del móvil sobre su almohada

A la mañana siguiente la familia se la encontró muerta

Los médicos no pudieron hacer nada por ella

Los forenses afirman que el móvil explotó por la mañana tras sobrecalentarse mientras se cargaba

“Todavía no me lo puedo creer. Eras la mejor. Habíamos estado juntas desde la adolescencia. Va a ser muy duro para mí estar sin ti. Me has dejado para siempre”, escribió Ayazhan Dolasheva, la mejor amiga de Alua.