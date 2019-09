El último adiós a ‘The New York Times’ en español

The New York Times ha anunciado el cierre de su edición español por no ser rentable.

Esta edición en español sacaba más de una decena de artículos al día. Pese al cierre de esta plataforma tal y como estaba concebida, el periódico neoyorquino aseguró que “los editores continuarán traduciendo” su periodismo “a más de una docena de idiomas, incluso y con frecuencia al español”. ”Y aumentaremos nuestra inversión en la expansión de estos esfuerzos de traducción”, añadió.

Con esto dan carpetazo al New York Times en español que nació en enero de 2016 como un «experimento» según han confesado en el comunicado.