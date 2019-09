Propuestas de ocio de la semana: pintura, exposiciones y cine

La rutina se ha instalado de nuevo en nuestras vidas, pero eso no es motivo para encerrarse en casa. Échale un ojo a lo que viene a continuación.

¿Qué hace un perro sobre una campo azul? ¿Quién ha dicho que el cielo no puede ser fucsia? Si crees que los colores de las cosas no son fijos y que los podemos cambiar según lo que queramos expresar no te pierdas el taller ‘Colores Salvajes’ de CaixaForum Madrid.

Jardín Cosmopolita, proyecto realizado por Nomad Garden y el Ayuntamiento de Sevilla, y con la colaboración de la Junta de Andalucía, propone generar un espacio de reflexión y acción para explorar colectivamente nuevas vías para representar y repensar la vegetación urbana a través de una obra cartográfica participativa. Acércate a ver esta exposición a CaixaForum Sevilla.

Si Caperucita no fuera tan inocente, los tres cerditos no hubieran especulado con sus casitas y Cenicienta sólo soñara con un hombre honesto, tal vez nuestros clásicos habrían surgido de la imaginación de Roald Dahl. Esta película se basa en los cuentos tradicionales de la literatura infantil, que son mezclados en un sólo argumento desde la visión moderna, aguda y políticamente incorrecta del célebre autor británico. Ver a ver la película ‘La rebelión de los cuentos’ a CaixaForum Barcelona.

Pintura, exposiciones y cine, te espera una semana llena de sorpresas.