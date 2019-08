Los premios VMA tienen acento español

Rosalía se ha consagrado como la gran superestrella internacional por excelencia.

La catalana se alzó en los premios MTV Video Music Awards (VMA) con los galardones a mejor coreografía y mejor artista latino, dos de las tres categorías en las que estaba nominada.

Con estos premios, Rosalía se convierte en la primera artista española en recibir estos premios.

TAYLOR SWIFT y ARIANA GRANDE, LAS GRANDES TRIUNFADORAS

La gala de los VMA fue la más repartida de sus 36 ediciones, en la que la cantante estadounidense, Taylor Swift, se alzó con el principal premio de la noche, el de mejor vídeo del año. Ariana Grande, ausente en la gala, también se llevó a casa dos estatuillas, la de artista del año y canción del verano.

Con unas actuaciones de infarto y unos premios nada predecibles como en anteriores convocatorias, los Jonas Brothers, Billie Eilish y la rapera Cardi B, completaron el palmarés de los VMA’S en los que, un año más, la música fue la auténtica protagonista.

LISTADO DE GANADORES DE LOS VMA’S 2019

VIDEO DEL AÑO

Taylor Swift – “You Need to Calm Down”

ARTISTA DEL AÑO

Ariana Grande

CANCIÓN DEL AÑO

Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus – “Old Town Road (Remix)”

MEJOR ARTISTA NUEVO

Billie Eilish – Darkroom

MEJOR COLABORACIÓN

Shawn Mendes & Camila Cabello – “Señorita”

ARTISTA PUSH

Billie Eilish

MEJOR CANCIÓN POP

Jonas Brothers – “Sucker”

MEJOR CANCIÓN HIP HOP

Cardi B – “Money”

MEJOR CANCIÓN R&B

Normani ft. 6lack – “Waves”

MEJOR CANCIÓN K-POP

BTS ft. Halsey – “Boy With Luv”

MEJOR ARTISTA LATINO

ROSALÍA & J Balvin ft. El Guincho – “Con Altura”

MEJOR CANCIÓN DANCE

David Guetta, Bebe Rexha & J Balvin – “Say My Name”

MEJOR CANCIÓN DE ROCK

Panic! At The Disco – “High Hopes”

VIDEO FOR GOOD

Taylor Swift – “You Need to Calm Down”

MEJOR EDICIÓN DE VIDEO

Billie Eilish – “Bad Guy”

Mejor coreografía

ROSALÍA & J Balvin ft. El Guincho – «Con Altura» – Coreografía por Charm La’Donna

MEJOR DIRECCIÓN DE ARTE

Ariana Grande – “7 Rings”