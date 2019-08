Los mejores consejos para llegar contentos a final de mes

Termina el mes y toca pagar, la nómina casi no ha llegado a tu cuenta bancaria cuando las diferentes facturas la dejan temblando. Te has planteado millones de veces que vas a empezar a seguir un patrón de ahorro para conseguir no sofocarte liquidando facturas. Sin embargo, la falta de constancia y el poco control de los gastos hacen que te quedes corto y tengas que recurrir a esos pequeños ahorros.

En este nuevo podcast de Economía Cotidiana, CaixaBank analiza cuáles son los errores y qué mecanismos seguir para que las facturas no te ahoguen.

¿Conoces el reto de las 52 semanas?, ¿el método de los sobres?, ¿el de los 365 días? No sufras más por no poder ahorrar: gracias a CaixaBank y su programa Economía Cotidiana, tus finales de mes ya no serán tan difíciles.

En este sexto programa interviene María Pilar Amela, experta en economía doméstica, fundadora del portal Ahorradoras.com y madre. Ella nos ilustrará sobre cómo ser económicamente más eficientes y no perecer en el intento.