Un documental saca a la luz las imágenes con las que Aretha Franklin tocó el cielo

Salen unas imágenes inéditas, hasta ahora. Aretha Franklin cantaba en 1972 en una iglesia de Los Ángeles. Mientras, Sydney Pollack grababa a la artista cantando en directo las canciones que se recogerían en su álbum más vendido, Amazing Grace, y con el que esta reina del soul tocó las puertas del cielo.

No es de extrañar que el documental que saca a la luz estas imágenes lleve el mismo nombre. Las imágenes no llegaron a salir en los años 70, porque Pollack no grabó con claqueta, por lo que le fue imposible sincronizar la imagen y el sonido de los vídeos.

Sin embargo, el documental no está exento de polémica. Cuarenta años después, el productor Alan Elliot pudo recomponer las imágenes. Con lo que no contaba era con la rotunda negativa de la cantante, de la que, hoy en día, sigue sin conocerse las razones. Ahora, los familiares han llegado a un acuerdo para el lanzamiento del documental en el que la estadounidense canta las canciones que la convirtieron en un hito.