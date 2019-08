Qué es el tethering o cómo sacarle el máximo partido a tu conexión 4G

Imagina que estás de viaje por trabajo y que el medio de transporte que has escogido no dispone de conexión wifi o la que proporciona es lenta y funciona realmente mal. Pero claro, tú necesitas trabajar con tu ordenador portátil y dejar enviados esos correos que no pueden esperar.

¿Cómo lo haces? La solución pasa por el tethering, un término anglosajón que hace referencia a la capacidad de nuestro teléfono móvil para compartir su red de datos con otros dispositivos. Veamos cómo funciona esta opción, una desconocida para muchos usuarios y una auténtica salvavidas en momentos de necesidad.

Cuando hacemos tethering con el móvil en realidad estamos convirtiendo el dispositivo en un punto de acceso a internet, una especie de router improvisado al que se pueden conectar todo tipo de terminales, desde otros teléfonos hasta ordenadores portátiles.

Existen tres tipos de tethering que podemos hacer a través del móvil: conexión por Bluetooth, conexión por USB y conexión wifi; es precisamente esta última la más útil y sencilla de realizar.

CÓMO ACTIVAR EL TETHERING

En el caso de los teléfonos con el sistema operativo Android, lo único que hay que hacer es acudir al menú de ajustes y, en el apartado de redes o conexiones, buscar la opción denominada «zona wifi/compartir conexión». Si tu teléfono móvil es iPhone la opción de tethering se encuentra también en la zona de ajustes y se denomina «Compartir internet».