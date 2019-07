Tiroteo en el Festival del Ajo, California

Un tiroteo en la localidad de Gilroy, al norte de California (EE.UU.), se ha cobrado la vida de cuatro personas y otras quince han resultado heridas. Entre las víctimas está el autor de los disparos.

El sospechoso logró entrar en el recinto cortando una valla protectora y empezó a disparar con un rifle de manera aleatoria, según Scot Smithee, jefe de policía, en una rueda de prensa.

Todo ocurrió en plena celebración del popular Festival del Ajo, una fiesta gastronómica al aire libre que se celebra cada año en Gilroy. Las autoridades han informado que estaban por la zona y pudieron actuar rápidamente y abatir al atacante. Algunos testigos sostienen que no iba solo, pero todavía no se ha podido confirmar si había un segundo sospechoso, aunque no descartan la hipótesis.

Varios asistentes han compartido los vídeos en las redes sociales, donde se puede ver cómo la gente corre intentando alejarse de los disparos. Muchos aseguran que se quedaron atrapados en el recinto durante 30 minutos por la falta de un plan de evacuación.