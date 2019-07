La actriz, cantante y empresaria neoyorquina vuelve a España por su gira “It’s my party. The Live Celebration”. El 8 de agosto hará su única parada en España, y en toda Europa, en el Marenostrum de Fuengirola (Málaga).

De esta manera, la cantante celebra su 50 cumpleaños –los cumplirá el próximo 24 de julio– y hará un repaso de sus temas más actuales y, también, viajaremos al pasado con algunos de sus clásicos.

La intérprete de “Jenny from the Block” pisó nuestro país por última vez en 2012 en el Palacio de Deportes en Madrid, donde reunió a 18.000 personas. En ese momento, arrasó con su gira “Dance again World Tour” y se prevé que el próximo agosto también lo haga en Málaga. En sus conciertos el movimiento de caderas está asegurado, y ahora más que JLo se ha sumergido de lleno en el género del reguetón.

Las entradas se pondrán a la venta el 15 de julio por la tarde a través de la web http://masterentradas.com/.