Arte clásico en forma de LEGO

El mundo de Lego es inexplorable… Y sorprendente.

Casi tanto, como las obras clásicas que se exponen en el Museo Perot de Dallas (Texas) hechas únicamente de LEGO. El grito de Munch, La Mona Lisa de Leonardo Da Vinci o El busto de Nefertiti de Tutmose, son algunas de las obras que componen la exhibición The Art of the Bricks del artista de LEGO, Nathan Sawanya.

Hasta el próximo 18 de Agosto, el museo americano acogerá esta impresionante exposición para la que ya hay lista de espera.

UNA FIGURA DE 80.000 PIEZAS

Sin embargo, la gran protagonista de esta exposición no es ni la representación de El Beso de Klimt, ni El gótico americano de Grant Woods.

Un dinosaurio de 80.000 piezas acapara todas las miradas de esta exposición por ser la figura de Lego más grande de la muestra.