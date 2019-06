Propuestas de ocio de la semana: pintura, ciencia y cine

Los días cada vez son más largos y hay que aprovecharlos al 100%. Por eso, te proponemos una semana llena de actividades.

¿Qué entendemos hoy por pintura? ¿De qué manera se ha ido trasformando y reinventando? La exposición ‘La pintura. Un reto permanente’ reúne una importante selección de obras de la Colección ”la Caixa” de Arte Contemporáneo que examina el concepto de pintura y su habilidad para reinventarse. Acércate a verla a CaixaForum Barcelona.

¿Qué relación tienen los seres vivos con el medio en el que viven? En el taller ‘Estrategias de los seres vivos’ los más pequeños podrán descubrir que el hecho de que en un determinado medio puedan encontrarse unos seres vivos y no otros no es cuestión de azar, sino el producto de una profunda relación entre las condiciones físicas de este medio y los seres vivos que lo habitan. No te lo pìerdas en CaixaForum Sevilla.

Las películas protagonizadas por niños tienen la capacidad de invitar al espectador a una regresión, a una identificación profunda con el mundo de la infancia y con su propia biografía. “Cine y emociones. Un viaje a la infancia” repasa esta relación emocional con títulos y materiales vinculados a la niñez en CaixaForum Lleida.

Pintura, ciencia y cine, se presenta una semana muy interesante.