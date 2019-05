Seacliq, GlyCardial Diagnostics, Huub, Predictiva, Tracer y Feltwood ganan los Premios EmprendedorXXI

Seacliq, GlyCardial Diagnostics, Huub, Predictiva, Tracer y Feltwood han ganado los Premios EmprendedorXXI, impulsados por CaixaBank, a través de DayOne, su división especializada para empresas de tecnología, innovación y sus inversores, y co-otorgados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a través de Enisa.

Los galardonados de cada sector han conseguido 25.000 euros. Todos los ganadores y los dos finalistas de cada categoría también tendrán acceso a formación internacional y podrán disfrutar de un programa internacional de acompañamiento en Silicon Valley, organizado por Esade en colaboración con la Singularity University, o un curso internacional de crecimiento empresarial, Ignite Fast Track, de la Universidad de Cambridge (Reino Unido).

Además, los ganadores de cada sector recibirán mentoring especializado y acompañamiento por parte de responsables de las áreas de negocio de CaixaBank que apoyan estos premios en sus respectivas categorías: AgroBank, CaixaBank Digital Business, MicroBank y Comercia Global Payments. Estos galardones se han entregado en el marco de la jornada de innovación, tecnología y emprendimiento ‘DayOne Innovation Summit’, un nuevo programa creado por CaixaBank DayOne, que ha reunido a los principales players del ecosistema emprendedor, tecnológico e inversor en diversas sesiones en toda España. La última, la de Madrid, supone el cierre a la primera edición de la iniciativa y ha coincidido con el anuncio de los ganadores de los Premios EmprendedorXXI.

Al acto han asistido Juan Antonio Alcaraz, director general de CaixaBank; Antoni Vila, presidente de MicroBank, y Raúl Blanco, secretario general de Industria y de la pyme.

Juan Antonio Alcaraz ha destacado la labor que desempeñan estos galardones: “A través de los Premios EmprendedorXXI reconocemos la labor de los emprendedores, que ayudan a mejorar nuestro ecosistema empresarial. Queremos premiar iniciativas relevantes de innovación, que ayudan a crear riqueza”.

Reconocimiento a las empresas más innovadoras

En esta edición, se han definido seis sectores vinculados a las nuevas tendencias en innovación y a las áreas de negocio de CaixaBank: Agro Tech, Health Tech, Commerce Tech, Fin&Insur Tech, Tourism Tech e Impact Tech. Estos galardones permiten acercar las empresas tecnológicas a las diferentes áreas de negocio de la entidad.

Las empresas con mayor potencial de crecimiento en estos ámbitos han sido:

Seacliq (Lisboa) ha obtenido el premio en el ámbito de Agro Tech . Se trata de una nueva plataforma electrónica para la primera venta de pescado basada en blockchain.

(Lisboa) ha obtenido el premio en el ámbito de . Se trata de una nueva plataforma electrónica para la primera venta de pescado basada en blockchain. GlyCardial Diagnostics (Barcelona) ha conseguido el premio en la categoría Health Tech . La empresa es un spin-off del Institut de Recerca Sant Pau y el CSIC que está trabajando en el desarrollo de un dispositivo de diagnóstico in vitro (IVD) para la detección precoz de la isquemia cardíaca y la predicción de la evolución de los pacientes.

(Barcelona) ha conseguido el premio en la categoría . La empresa es un spin-off del Institut de Recerca Sant Pau y el CSIC que está trabajando en el desarrollo de un dispositivo de diagnóstico in vitro (IVD) para la detección precoz de la isquemia cardíaca y la predicción de la evolución de los pacientes. La empresa con mayor potencial de crecimiento en el sector Commerce Tech ha sido Huub (en Maia –Portugal-), una plataforma logística integrada para el sector de la moda.

ha sido (en Maia –Portugal-), una plataforma logística integrada para el sector de la moda. En el sector de Fin&Insur Tech , la premiada ha sido Predictiva (Málaga), que ha desarrollado, con tecnología basada en inteligencia artificial, un superbot especializado en análisis e interpretación del discurso espontáneo.

, la premiada ha sido (Málaga), que ha desarrollado, con tecnología basada en inteligencia artificial, un superbot especializado en análisis e interpretación del discurso espontáneo. Por su parte, Tracer (Madrid) se ha alzado con el galardón en el ámbito Tourism Tech . La compañía ha creado un sistema basado en blockchain para evitar el problema de la reventa abusiva de las entradas en grandes eventos musicales y deportivos. Asimismo, Tracer ha obtenido el Premio EmprendedorXXI a la mejor empresa de Madrid en la categoría regional de los premios.

(Madrid) se ha alzado con el galardón en el ámbito . La compañía ha creado un sistema basado en blockchain para evitar el problema de la reventa abusiva de las entradas en grandes eventos musicales y deportivos. Asimismo, Tracer ha obtenido el Premio EmprendedorXXI a la mejor empresa de Madrid en la categoría regional de los premios. Feltwood (Zaragoza) ha conseguido el galardón en el sector Impact Tech. Ha desarrollado un proceso innovador para transformar residuos vegetales agrícolas en material industrial ecológico de múltiples aplicaciones y con características similares a materiales como el plástico o la madera.

Por otro lado, BraiBook, que ha creado un conversor de documentos al braille de manera instantánea, ha ganado el accésit a la innovación, ha conseguido el accésit a la innovación que ha otorgado la Embajada de Israel en España. Este reconocimiento está dotado con un programa de formación de una semana en Israel organizado por el Centro Académico Tel Aviv-Yaffo, en colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel.

Un total de 961 empresas de España y Portugal han participado este año en los Premios EmprendedorXXI, considerada como una de las convocatorias de referencia para proyectos de innovación en España y Portugal.

Sobre CaixaBank

CaixaBank es la entidad líder en banca retail en España, con una cuota de penetración de clientes particulares del 29,3%. El banco presidido por Jordi Gual, y cuyo consejero delegado es Gonzalo Gortázar, tiene cerca de 16 millones de clientes en el mercado ibérico y más de 5.000 oficinas, la mayor red comercial de la península.

CaixaBank ha sido elegido como mejor banco de España por algunas de las publicaciones internacionales especializadas más prestigiosas. De hecho, la entidad ha sido elegida Mejor Banco en España 2019 por quinto año consecutivo y Mejor Banco de Europa Occidental 2019 por primera vez por la revista estadounidense Global Finance. Además, ha sido premiada como Banco del Año 2018 en España (Bank of The Year in Spain 2018) por la revista británica The Banker, del grupo Financial Times. Asimismo, Euromoney ha elegido en 2018 a la entidad, por primera vez, como Mejor Banco Digital de Europa Occidental. Considerado como uno de los bancos más sostenibles del mundo, CaixaBank está incluido en el Dow Jones Sustainability Index.

Sobre Enisa

La Empresa Nacional de Innovación es una sociedad pública dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a través de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, que desde 1982 participa activamente en la financiación de proyectos viables e innovadores, impulsados por pymes y emprendedores. Desde su creación, Enisa ha concedido más de 5.900 préstamos por un importe que supera los 892 millones de euros.