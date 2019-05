En Groenlandia los abortos superan a los embarazos

«Hablamos abiertamente del aborto, recuerdo que la última vez que me hice uno se lo conté a todos mis amigos y a mi familia», normalmente uso protección pero a veces me olvido, no puedo tener un bebé ahora mismo, estoy en el último año de la escuela», afirmaba Piia, una joven de Groenlandia de 19 años.

Esta chica ha tenido ya 5 abortos y no es la única.

La población de esta isla actualmente es de 55.992 habitantes y más de la mitad de mujeres que se quedan embarazadas eligen interrumpir su embarazo. Según las estadísticas gubernamentales, en el año 2013 se registraron 700 nacimientos y 800 abortos al año.

El índice elevado de esta práctica se puede deber a las dificultades económicas, la falta de educación o las viviendas precarias, pero este factor no termina de explicarse cuando es un país donde los anticonceptivos son gratuitos y de fácil acceso, lo que es cierto es que en Groenlandia las mujeres no ven el embarazo no deseado como algo de lo que avergonzarse.