La youtuber china Little Seven intenta comerse un pulpo en directo

Little Seven, la conocida vlogger china ha compartido un vídeo en sus redes sociales comiéndose un pulpo vivo en directo.

En las imágenes se ve como la joven se pega el pulpo a la cara e intenta comérselo. “Mira como me está tratando de chupar. Me duele, no puedo quitármelo” afirmaba la influencer. En la grabación se ve como Seven lo pasa fatal con la situación en la que comienza a tirar de los tentáculos del pulpo pero parece estar bien sujeto e implacable, incluso está cerca de desfigurarle parte del rostro. Finalmente la youtuber termina la batalla con una pequeña herida en la mejilla y apuntando que se lo comerá esa misma noche.

Es algo común que Seven se grabe con todo tipo de animales marinos que se acaba comiendo después, en este vídeo la youtuber quiso dar un paso más allá, pero no fue del todo como ella esperaba.