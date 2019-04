Se despierta de un coma tras 27 años

Munira Abdulla, una mujer de Al Ain, Emiratos Árabes Unidos, se despierta tras 27 años en coma. En 1991 cuando iba a buscar a su hijo Omar de 4 años al colegio un autobús escolar impactó contra el vehículo en el que se trasladaba Abulla. Ella en ese momento que tenía 23 años protegió a su hijo y sufrió una lesión cerebral que la dejó en coma, Omar no sufrió ninguna lesión.

“Mi madre estaba sentada conmigo en el asiento de atrás. Cuando vio que se acercaba el choque, me abrazó para protegerme del golpe. No había teléfonos móviles y no podíamos llamar a una ambulancia para pedir ayuda. La dejaron así durante horas”, afirma su hijo, Omar Webair.

Abdulla despertó del estado vegetativo y lo primero que dijo fue el nombre de su hijo. Omar durante todo este tiempo en el que ella estaba ingresada en cama, alimentándose a través de un tubo, no la dejó nunca sola. Y cuando la esperanza empezaba a perderse y tras ser intervenida en repetidas ocasiones, Abdulla comenzó a moverse en junio de 2018, días después, despertó, decía mi nombre afirmaba Omar.

Ahora Abdulla sigue recibiendo rehabilitación en el hospital para terminar de recuperarse.